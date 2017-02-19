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«Кельн» и «Шальке» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 21-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Энтони Модесте, у «Шальке» гол в активе Алессандро Шепфа. «Кельн» набрал 33 очка и занимает седьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 26 очков и десятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

21-й тур

Матч

Кёльн - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Шёпф 2 (0:1). Модесте 43 (1:1).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Хектор, Суботич, Йоич (Цоллер, 75), Хёгер, Рауш, Осако, Модесте

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Бадштубер, Хёведес, Стамбули, Шёпф, Бенталеб (Керер, 90), Горецка, Калигиури (Майер, 67), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)

Предупреждения:

Суботич, 21; Соренсен, 72 - Стамбули, 51; Налдо, 59; Шёпф, 81

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 февраля 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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