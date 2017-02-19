«Кельн» и «Шальке» сыграли вничью

Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов мало

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.