«Кельн» и «Шальке» сыграли вничью
Матч 21-го тура чемпионата
Германии между «Кельном» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился
Энтони Модесте, у «Шальке» гол в активе Алессандро Шепфа. «Кельн» набрал 33
очка и занимает седьмое место в чемпионате Германии. У «Шальке» 26 очков и
десятое место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
21-й тур
Матч
Голы
Шёпф 2 (0:1). Модесте 43 (1:1).
Состав
Кёльн: Кесслер, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Хектор, Суботич, Йоич (Цоллер, 75), Хёгер, Рауш, Осако, Модесте
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Бадштубер, Хёведес, Стамбули, Шёпф, Бенталеб (Керер, 90), Горецка, Калигиури (Майер, 67), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)
Предупреждения:
Суботич, 21; Соренсен, 72 - Стамбули, 51; Налдо, 59; Шёпф, 81
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 февраля 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция