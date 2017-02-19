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Уле Эйнар Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на ЧМ, сосредоточусь на Олимпиаде

Источник:  NRKКомментарии

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален заявил, что больше не собирается выступать на чемпионатах мира. Он отметил, что планирует сделать основную ставку на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

«Не вижу смысла больше выступать на чемпионатах мира. Впереди у меня Олимпиада, и я сосредоточусь на ней. Окончательно я пока не решил, но склоняюсь к тому, что я закончил выступать на чемпионатах мира. Похоже, пришло время», - цитирует Бьорндалена NRK.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира 43-летний Уле Эйнар Бьорндален завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

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