Уле Эйнар Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на ЧМ, сосредоточусь на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Уле
Эйнар Бьорндален заявил, что больше не собирается выступать на чемпионатах
мира. Он отметил, что планирует сделать основную ставку на Олимпиаду 2018 года
в Пхенчхане (Южная Корея).
«Не вижу смысла больше
выступать на чемпионатах мира. Впереди у меня Олимпиада, и я сосредоточусь на ней.
Окончательно я пока не решил, но склоняюсь к тому, что я закончил выступать на
чемпионатах мира. Похоже, пришло время», - цитирует Бьорндалена NRK.
Напомним, на прошедшем
чемпионате мира 43-летний Уле Эйнар Бьорндален завоевал бронзовую медаль в
гонке преследования.
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