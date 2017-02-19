«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
Матч 25-го тура чемпионата
Италии между «Ромой» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».
В составе победителей
отличились Эдин Джеко, Мохамед Салах, Леандро Паредес и Раджа Наингголан. У «Торино» гол в активе
Макси Лопеса.
«Рома» набрала 56 очков и
занимает второе место в чемпионате Италии. Лидирует «Ювентус» - 63 очка. У «Торино»
35 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
25-й тур
Матч
Голы
Джеко 10 (1:0). Салах 17 (2:0). Паредес 65 (3:0). Лопес 85 (3:1). Наингголан 90 (4:1).
Состав
Рома: Щесны, Фасио, Эмерсон, Жуан, Манолас (Вермален, 74), Бруно Перес, Паредес, Строотман (Тотти, 82), Наингголан, Салах, Джеко (Перотти, 90)
Торино: Харт, Заппакоста, Моретти, де Сильвестри, Баррека, Баселли, Фальке (Итурбе, 58), Бенасси (Бойе, 70), Лукич, Белотти, Льяич (Лопес, 79)
Предупреждения:
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
19 февраля 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция