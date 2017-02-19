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«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».

В составе победителей отличились Эдин Джеко, Мохамед Салах, Леандро Паредес и Раджа Наингголан. У «Торино» гол в активе Макси Лопеса.

«Рома» набрала 56 очков и занимает второе место в чемпионате Италии. Лидирует «Ювентус» - 63 очка. У «Торино» 35 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

Матч

Рома - Торино - 4:1 (2:0)

Голы

Джеко 10 (1:0). Салах 17 (2:0). Паредес 65 (3:0). Лопес 85 (3:1). Наингголан 90 (4:1).

Состав

Рома: Щесны, Фасио, Эмерсон, Жуан, Манолас (Вермален, 74), Бруно Перес, Паредес, Строотман (Тотти, 82), Наингголан, Салах, Джеко (Перотти, 90)

Торино: Харт, Заппакоста, Моретти, де Сильвестри, Баррека, Баселли, Фальке (Итурбе, 58), Бенасси (Бойе, 70), Лукич, Белотти, Льяич (Лопес, 79)

Предупреждения:

нет - Лукич, 56; Бенасси, 62

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

19 февраля 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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