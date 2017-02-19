«Андерлехт» перед матчем с «Зенитом» обыграл «Остенде», Тилеманс сделал дубль

«Андерлехт» в матче 27-го тура чемпионата Бельгии в гостях победил «Остенде» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Юри Тилеманс: 19-летний полузащитник забил на 67-й и 69-й минуте. Еще по голу забили Софьян Ханни на 3-й минуте и Лукаш Теодорчик на 90-й минуте. У гостей единственный мяч на 24-й минуте забил Нани Димата с пенальти.

После этой встречи брюссельская команда расположилась на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. «Остенде» с 45 очками занимает четвертую строчку.

Напомним, следующим матчем подопечных Рене Вайлера станет ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита». Игра пройдет 23 февраля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Первый матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» закончился победой бельгийцев со счетом 2:0. Дубль оформил Франк Ачимпонг, который отличился на 5-й и 31-й минуте.