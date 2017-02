«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

1/4 финала

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»

«Мидлсбро» - «Хаддерсфилд»/»Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» - «Миллуолл»

«Саттон Юнайтед/»Арсенал» - «Линкольн Сити»

Матчи пройдут в период с 10 по 13 марта на поле команд, указанных первыми. Точные даты матчей будут определены позднее.

Here it is in full – the #EmiratesFACup quarter-final draw! 🏆 pic.twitter.com/p18pVHUrHT