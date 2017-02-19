Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Блэкберн1 : 2Манчестер Юнайтед
Футбол  Барселона1 : 0Леганес
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Вашингтон
Футбол  ПСЖ0 : 0Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии

Комментарии

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии

1/4 финала

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»

«Мидлсбро» - «Хаддерсфилд»/»Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» - «Миллуолл»

«Саттон Юнайтед/»Арсенал» - «Линкольн Сити»

Матчи пройдут в период с 10 по 13 марта на поле команд, указанных первыми. Точные даты матчей будут определены позднее.

 


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» уступил «Тоттенхэму», «Блэкберн» поиграл «Манчестер Юнайтед» и другие матчиРезультаты матчей 1/8 финала Кубка Англии.«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.Маурисио Почеттино: Нам нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утерялиГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог встречи с «Фулхэмом» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.Харри Кейн: Мы должны были забить еще несколько головНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший три мяча в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:0), подвел итог встречи.Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии«Фулхэм» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии.Антонио Конте: Выход «Линкольн Сити» в 1/4 финала – потрясающее достижение для Кубка АнглииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о выходе в ¼ финала Кубка Англии клуба «Линкольн Сити», который выступает в пятом по силе английском дивизионе.«Манчестер Юнайтед» нацелился на КроосаПолузащитник «Реала» Тони Кроос будет одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает The Independent.Жозе Моуринью: Через пару лет вы поймете, что Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» дешевоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о трансферной стоимости полузащитника Поля Погба, за которого клуб заплатил 89 миллионов фунтов.Клаудио Раньери: Сейчас мне нужны солдаты и гладиаторыГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что необходимо его команде для спасения сезона.Джон Хартсон: «Лестеру» должно быть просто стыдно! Как можно было упасть так низко? (видео)Бывший нападающий «Селтика» и сборной Уэльса Джон Хартсон эмоционально прокомментировал падение результатов «Лестера».Жозе Моуринью: Шоу должен попытаться доказать мне свою состоятельностьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о ситуации защитника Люка Шоу, который перестал проходить в основу «красных дьяволов».Хуан Мата: Мхитарян – великий игрок, он делает все легко и простоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высоко оценил своего партнера по клубу Генриха Мхитаряна, который перешел в стан «красных дьяволов» минувшим летом из дортмундской «Боруссии».Антонио Конте: «Челси» показал, что хочет победить и продолжить выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» 1/8 финала Кубка Англии.Хосеп Гвардиола: На стадионе в Хаддерсфилде был матч по регби, после чего поле стало медленнымГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»Действующий чемпион Англии «Лестер» завершил выступление в Кубке Англии. В матче 1/8 финала «лисы» проиграли в Лондоне «Миллуоллу» (0:1). Единственный гол на 90-й минуте забил защитник из Ямайки Шон Каммингс.Сергей Юран: В «Челси» бы Иванович так не ошибсяЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о причинах смазанного дебюта Ивановича за «Зенит».«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» (0:0) в 1/8 финала Кубка Англии на стадионе «Джон Смитс» в Хаддерсфилде.Клуб пятого дивизиона Англии обыграл «Бернли» в 1/8 финала Кубка АнглииВ матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн Сити», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, обыграл «Бернли» со счетом 1:0.Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень КонтеБывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.
Главные новости
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутирован
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить
Футбол
«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Футбол
«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на ЧМ, сосредоточусь на Олимпиаде
Фехтование
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии
Теннис
Донской вслед за Рублевым вышел в финал квалификации турнира в Марселе
Футбол
Валерий Карпин: Российские болельщики не будут создавать проблем во время ЧМ-2018
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости