«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 1/4
финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер
Юнайтед».
Кубок Англии
1/4 финала
«Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
«Мидлсбро» - «Хаддерсфилд»/»Манчестер
Сити»
«Тоттенхэм» - «Миллуолл»
«Саттон Юнайтед/»Арсенал» -
«Линкольн Сити»
Матчи пройдут в период с
10 по 13 марта на поле команд, указанных первыми. Точные даты матчей будут
определены позднее.
Here it is in full – the #EmiratesFACup quarter-final draw! 🏆 pic.twitter.com/p18pVHUrHT— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 19 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически