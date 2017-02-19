Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить

Российский вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин не пропустил в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Грассхоппера» (1:0).

Митрюшкин отыграл весь матч и впервые в этом году смог оставить свои ворота сухими. В итоге «Сьон» выиграл, благодаря голу Биа, и занимает третье место в чемпионате.

Стоит также отметить, что за «Грассхоппер» сыграл арендованный у «Рубина» защитник Эмиль Бергстрем.