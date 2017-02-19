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«Терек» уступил словенской «Горице» в товарищеском матче

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Товарищеский матч между грозненским «Тереком» и словенской «Горицей» завершился победой «Горицы». Итоговый счет матча – 1:0.

Матч проходил на стадионе коммуны Фаганья в Италии. 22 февраля грозненцам предстоит товарищеский матч с итальянской «Виченцей».

Товарищеский матч

«Терек» - «Горица» - 0:1

«Терек» (стартовый состав): Гудиев, Бериша, Дьёмбер, Плиев, Мохаммади, Оздоев, Лебеденко, Х.Кадыров, Мирзов, Садаев, Мбенг.

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