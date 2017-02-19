«Терек» уступил словенской «Горице» в товарищеском матче
Товарищеский матч между
грозненским «Тереком» и словенской «Горицей» завершился победой «Горицы».
Итоговый счет матча – 1:0.
Матч проходил на стадионе коммуны Фаганья в Италии. 22 февраля грозненцам предстоит
товарищеский матч с итальянской «Виченцей».
Товарищеский матч
«Терек» - «Горица» - 0:1
«Терек» (стартовый состав): Гудиев, Бериша, Дьёмбер, Плиев, Мохаммади,
Оздоев, Лебеденко, Х.Кадыров, Мирзов, Садаев, Мбенг.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически