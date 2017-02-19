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Борис Майоров: О победе над «Магниткой» китайскому клубу даже и мечтать не стоит

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии магнитогорского «Металлурга» и «Куньлуня» в первом раунде Кубка Гагарина.

- Здесь преимущество уральцев просто безоговорочное, - заявляет Борис Майоров. - Созданный с нуля китайский клуб и так превзошел все ожидания, выйдя в плей-офф уже в своем стартовом сезоне в КХЛ. Мечтать о победе в противостоянии с нашим действующим чемпионом для него, пожалуй, чересчур самонадеянно. Хотя в Пекине мастеровитая команда. Просто так она, конечно, не сдастся. Но противостоять «Магнитке» у нее ресурсов пока нет.

Напомним, что команды Восточной конференции проведут первые матчи плей-офф в среду, 22 февраля. На Западе Кубок Гагарина стартует днем ранее - во вторник, 21 февраля.

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