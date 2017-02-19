«Сельта» обыграла «Осасуну»
Матч 25-го тура чемпионата
Испании между «Сельтой» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 3:0 в пользу «Осасуны».
В составе победителей отличились
Систо, Жозабед и Яго Аспас. «Сельта» набрала 33 очка и поднялась на девятое
место в чемпионате Испании. У «Осасуны» десять очков и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
25-й тур
Матч
Голы
Систо 23 (1:0). Санчес 87 (2:0). Аспас 89 (3:0).
Состав
Сельта: Бланко, Фонтас, Гомес, Планьяс, Васс, Кастро, Радойя, Систо (Санчес, 61), Диас М., Бонгонда (A. Hjulsager, 85), Росси (Аспас, 73)
Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Клерк, Ойер, Торрес, де лас Куэвас (Мерида, 69), Чосич, Гарсия Д., Беренгер, Леон (Ривьер, 79), Риера (Кодро, 84)
Предупреждения:
Кастро, 80 - нет
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
19 февраля 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция