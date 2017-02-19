«Спарта» перед ответным матчем с «Ростовом» обыграла «Богемианс» в чемпионате Чехии
Матч 17-го тура чемпионата
Чехии между «Спартой» и «Богемиансом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Спарты».
В составе победителей
единственный мяч забил Алеш Чермак на 36-й минуте. «Спарта» набрала 35 очков и
занимает третье место в чемпионате Чехии.
Напомним, что «Спарта» является соперником «Ростова» в 1/16 финала Лиги Европы. В домашнем матче российская команда победила со счетом 4:0. Ответный матч состоится 23 февраля.
Чемпионат Чехии
17-й тур
«Спарта» - «Богемианс» -
1:0
Гол: Чермак, 36
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