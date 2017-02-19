Долгополов стал победителем турнира в Буэнос-Айресе, обыграв в финале Нисикори
Финальный матч турнира АТР
в Буэнос-Айресе (Аргентина) между украинцем Александром Долгополовым и японцем
Кеи Нисикори завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча –
7:6 (4), 6:4 в пользу Долгополова.
Матч продолжался один час
и 40 минут. У Долгополова четыре эйса и ни одной двойной ошибки. Нисикори подал
на вылет два раза и совершил одну двойную ошибку.
Турнир АТР.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 546 840
долларов
Финал
Александр Долгополов
(Украина) – Кеи Нисикори (Япония) - 7:6 (4), 6:4
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