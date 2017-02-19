СКА поставил рекорд посещаемости Ледового за один день

18 февраля в Ледовом дворце Петербурга был поставлен рекорд по количеству зрителей, посетивших арену за день.

По данным официального сайта СКА, в совокупности игру ветеранов армейцев против ветеранов «Филадельфии» и матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо» посетило 24 262 человека.

Матч ветеранов посмотрел 11981 зритель, а игру КХЛ посетил 12381 болельщик, на 81 человека превысив официальную вместимость Ледового.

Напомним, 18 февраля ветераны СКА в выставочном матче обыграли ветеранов «Филадельфии» со счетом 6:3. Голы в составе петербуржцев забили Гордиюк, Борисов, Гусев и Ротенберг, дубль на счету Сушинского. «Филадельфия» ответила точными бросками Карсона, Ч.Уотсона и Николишина.

В этот же день основной состав петербуржцев обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2. У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.