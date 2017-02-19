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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашмнгтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рейнджерс».

В составе гостей гол в активе Алекандра Овечкина. Результативную передачу в свой актив записал Евгений Кузнецов. У «Рейнджерс» забивали Райан Макдонна и Матс Зуккарелло.

«Рейнджерс» на четвертом месте в Восточной конференции с 77 очками в активе. У «Вашингтона» 85 очков и первое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Рейнджерс - Вашингтон - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Жирарди, Степан), 7:49 (1:0). Овечкин (Эллер, Кузнецов), 37:24 (1:1). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 48:37 (2:1).

Место и дата

19 февраля 20:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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