Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашмнгтоном» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рейнджерс».
В составе гостей гол в
активе Алекандра Овечкина. Результативную передачу в свой актив записал Евгений
Кузнецов. У «Рейнджерс» забивали Райан Макдонна и Матс Зуккарелло.
«Рейнджерс» на четвертом
месте в Восточной конференции с 77 очками в активе. У «Вашингтона» 85 очков и
первое место.
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