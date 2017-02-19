Василий Карасев: В игре с «Нижним Новгородом больше боролись с физической усталостью и моральным опустошением

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (97:93).

– В этой игре мы больше боролись с собой, своими физической усталостью и моральным опустошением. После матча против ЦСКА прошло всего два дня, да еще и травмы игроков не дали спокойно завершить матч: у нас Карасев разбил голову, Лэндри разбили лицо, Пушков подвернул ногу, Тимму опять ударили в плечо. Из-за нехватки ротации вошли в нервную концовку, хотя вели и 15 очков, и 10 по ходу матча.



Мы ожидали такую игру, прекрасно понимая, что сложно сыграть также хорошо, как против ЦСКА. Ребята отрабатывали в защите, хотя и было много невынужденных ошибок на фоне усталости, когда в простых ситуациях сами отдавали мяч. Хорошо, что в этих моментах все возвращались назад, и важнее всего, что мы все-таки смогли выиграть матч. Сейчас главное – залечить все травмы, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ в гостях обыграл «Нижний Новгород» со счетом 97:93 (25:23, 31:24, 27:27, 14:19). Самым результативным игроком встречи с 23 очками стал форвард хозяев Петр Губанов. В составе петербургского клуба больше всех очков (20) на счету Райана Тулсона. На счету форварда гостей Стефана Марковича 9 очков и 10 результативных передач.

Следующий матч «Зенит» проведет 25 февраля дома против «Енисея». «Нижний Новгород» двумя днями раньше в Риге встретится с «ВЭФ».

После 17 игр подопечные Василия Карасева идут на втором месте, имея в активе 14 побед. Нижегородский клуб занимает девятую строчку с пятью победами.