Норвежцы Сундбю и Бьорген выиграли лыжные гонки классическим стилем на Кубке мира
На этапе Кубка мира по
лыжным гонкам в Отепя
(Эстония) состоялись гонки классическим стилем. Российские спортсмены не
вошли в число призеров.
У женщин гонку на 10
километров выиграла норвежка Марит Бьорген, у мужчин в гонке на 15 километров
победил ее соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Россияне Александр Бесмертных
и Анастасия Седова заняли седьмое место.
Лыжные гонки. Кубок мира
Отепя (Эстония)
Женщины. 10 км
1. Марит Бьорген (Норвегия) 29.59,0
2. Шарлотта Калла (Швеция) +26,5
3. Хайди Венг (Норвегия) + 57,2…
7. Анастасия Седова (Россия) + 1.29,6…
9. Юлия Чекалева (Россия) + 1.57,2…
25. Юлия Белорукова (Россия) + 2.44,2
26. Полина Кальсина (Россия) + 2.44,3…
37. Алиса Жамбалова (Россия) + 3.20,8…
39. Анна Медведева
(Россия) + 3.30,0
Мужчины. 15 км
2. Иво Нисканен (Финляндия) + 37,1
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 49,1…
7. Александр Бессмертных (Россия) + 1.02,5…
15. Сергей Турышев (Россия) + 1.31,4
16. Станислав Волженцев (Россия) + 1.33,4
17. Дмитрий Япаров (Россия) + 1.41,9…
44. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.39,2…
59. Петр Седов (Россия) + 5.17,1