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Норвежцы Сундбю и Бьорген выиграли лыжные гонки классическим стилем на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в  Отепя (Эстония) состоялись гонки классическим стилем. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У женщин гонку на 10 километров выиграла норвежка Марит Бьорген, у мужчин в гонке на 15 километров победил ее соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. Россияне Александр Бесмертных и Анастасия Седова заняли седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Отепя (Эстония)

Женщины. 10 км

Классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) 29.59,0

2. Шарлотта Калла (Швеция) +26,5

3. Хайди Венг (Норвегия) + 57,2…

7. Анастасия Седова (Россия) + 1.29,6…

9. Юлия Чекалева (Россия) + 1.57,2…

25. Юлия Белорукова (Россия) + 2.44,2

26. Полина Кальсина (Россия) + 2.44,3…

37. Алиса Жамбалова (Россия) + 3.20,8…

39. Анна Медведева (Россия) + 3.30,0

Мужчины. 15 км

Классический стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)  40.38,2

2. Иво Нисканен (Финляндия) + 37,1

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 49,1…

7. Александр Бессмертных (Россия) + 1.02,5…

15. Сергей Турышев  (Россия) + 1.31,4

16. Станислав Волженцев (Россия) + 1.33,4

17. Дмитрий Япаров (Россия) + 1.41,9…

44. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.39,2…

59. Петр Седов (Россия) + 5.17,1

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