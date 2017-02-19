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Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший тренера «Аякса» и «Интера» Франк де Бур поделился своим мнением о перспективах полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Он считает, что Промес готов играть в сильном клубе из европейского топ-чемпионата.

«Квинси сейчас выступает на очень высоком уровне. Мы очень рады за него, потому что он очень талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов в карьере. Думаю, что он уже готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто. В том числе это было бы хорошо и для сборной Нидерландов», - цитирует де Бура ТАСС.

В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 17 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

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