Маркус Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Кельна» в 21-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Сегодня моя команда продемонстрировала хорошее движение, несмотря на то, что еще три дня назад мы играли в Салониках. Мы грамотно действовали в обороне, но все-таки один раз упустили Антони Модеста и он сравнял счет. По-моему, он находился в небольшом офсайде. Но я не хочу предъявлять претензии арбитру.

Ранний гол Алессандро Шепфа пошел нам на пользу. У нас были моменты, чтобы удвоить преимущество. К примеру, попадание в штангу Леона Горецки. Во втором тайме мы наиграли на победу и имели три или четыре стопроцентных шанса забить. Однако нам не хватило удачи. Мы были ближе к победе», - цитирует Вайнцирля официальный сайт клуба.