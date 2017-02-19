Маркус Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе
Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился
впечатлениями после матча против «Кельна» в 21-м туре чемпионата Германии.
Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
Ранний гол Алессандро Шепфа пошел нам на пользу. У нас были моменты, чтобы удвоить преимущество. К примеру, попадание в штангу Леона Горецки. Во втором тайме мы наиграли на победу и имели три или четыре стопроцентных шанса забить. Однако нам не хватило удачи. Мы были ближе к победе», - цитирует Вайнцирля официальный сайт клуба.
Матч
Голы
Шёпф 2 (0:1). Модесте 43 (1:1).
Состав
Кёльн: Кесслер, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Хектор, Суботич, Йоич (Цоллер, 75), Хёгер, Рауш, Осако, Модесте
Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Бадштубер, Хёведес, Стамбули, Шёпф, Бенталеб (Керер, 90), Горецка, Калигиури (Майер, 67), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)
Предупреждения:
Суботич, 21; Соренсен, 72 - Стамбули, 51; Налдо, 59; Шёпф, 81
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 февраля 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция