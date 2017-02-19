Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маркус Вайнцирль: «Шальке» был ближе к победе

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Кельна» в 21-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Сегодня моя команда продемонстрировала хорошее движение, несмотря на то, что еще три дня назад мы играли в Салониках. Мы грамотно действовали в обороне, но все-таки один раз упустили Антони Модеста и он сравнял счет. По-моему, он находился в небольшом офсайде.  Но я не хочу предъявлять претензии арбитру.

Ранний гол Алессандро Шепфа пошел нам на пользу. У нас были моменты, чтобы удвоить преимущество. К примеру, попадание в штангу Леона Горецки. Во втором тайме мы наиграли на победу и имели три или четыре стопроцентных шанса забить. Однако нам не хватило удачи. Мы были ближе к победе», - цитирует Вайнцирля официальный сайт клуба.

Матч

Кёльн - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Шёпф 2 (0:1). Модесте 43 (1:1).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Хектор, Суботич, Йоич (Цоллер, 75), Хёгер, Рауш, Осако, Модесте

Шальке 04: Ферманн, Колашинац, Налдо, Бадштубер, Хёведес, Стамбули, Шёпф, Бенталеб (Керер, 90), Горецка, Калигиури (Майер, 67), Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 78)

Предупреждения:

Суботич, 21; Соренсен, 72 - Стамбули, 51; Налдо, 59; Шёпф, 81

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 февраля 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевалиКарло Анчелотти: Я показывал неприличные жесты, потому что в меня плевалиГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти объяснил причину, почему он показывал в сторону болельщиков неприличные жесты.Бундеслига. 21-й тур. «Боруссия» М уступила «РБ Лейпциг», «Кельн» и «Шальке» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Кельн» и «Шальке» сыграли вничьюМатч 21-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.РБ «Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию»«Боруссия» из Менхенгладбаха дома уступила команде РБ «Лейпциг» (1:2) в 21-м туре чемпионата Германии.Томас Мюллер: Приятно сравнять счет на 96-й минуте, но «Бавария» хотела победитьФорвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ощущениями от выездного матча с берлинской «Гертой» (1:1) в 21-м туре чемпионата Германии.«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу ГетцеТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен пригласить в команду полузащитника Марио Гетце.Филипп Лам: В матче с «Гертой» нам не удавался последний пасКапитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам подвел итоги матча с с «Гертой» (1:1) в рамках 21-го тура чемпионата Германии.Себастьян Лангкамп: Мы провели матч жизни, но есть правило, что против «Баварии» нельзя победитьЗащитник «Герты» Себастьян Лангкамп подвел прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.Анчелотти показал «жест Эффенберга» фанату «Герты»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти после матча 21-го тура бундеслиги с «Гертой» (1:1) на «Олимпиаштадион» показал неприличный жест болельщику хозяев.Паль Дардаи: Было добавлено слишком много времениГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи прокомментировал ничейный результат в матче с «Баварией» (1:1).Карло Анчелотти: Мы забили заслуженный гол, итоговый счет закономеренГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал вырванную ничью в матче с «Гертой» (1:1).Не «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок ВенгеруНе «Бавария сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок ВенгеруКорреспондент «Советского спорта» посмотрел игру «Баварии» с «Гертой» в бундеслиге (1:1) – и сделал выводы.Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» на своем поле обыграла «Баварию» со счетом 1:0.Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.Маркус Вайнцирль: Хотим нанести «Кельну» первое домашнее поражение в сезонеГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Паль Дардаи: Если у «Баварии» выдастся хороший день, то у соперника шансов малоГлавный тренер «Герты» Паль Дардаи поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам предстоит сыграть в 21-м туре чемпионата Германии.Рибери сможет вернуться в состав «Баварии» через неделю, Боатенг – через триФранцузский вингер Франк Рибери близок к возвращению в общую группу «Баварии».«Байер» переиграл «Аугсбург», Чичарито Эрнандес оформил дубльФутболисты «Байера» на выезде переиграли «Аугсбург» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.Полузащитник «Байера» Беллараби забил 50 000-й мяч бундеслиги«Байер» играет в гостях в матче 21-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга». Счет в матче открыл поузащитник гостей Карим Беллараби, и этот гол стал юбилейным.
Главные новости
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутирован
Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
Футбол
Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить
Футбол
«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Футбол
«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на ЧМ, сосредоточусь на Олимпиаде
Фехтование
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах
все новости
Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Маркус Вайнцирль
Маркус Вайнцирльвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости