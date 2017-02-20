Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на
своем поле обыграла «Леганес» со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Лионель Месси.
Второй мяч аргентинец забил на 90-й минуте, реализовав пенальти, а у гостей
отличился Унаи Лопес.
«Барселона» с 51-м очком занимает второе место в
турнирной таблице, а «Леганес» расположился на 17-й строчке, имея в активе 18
баллов.
В следующем туре подопечные Луиса Энрике 26 февраля
сыграют с «Атлетико», а команда из пригорода Мадрида днем ранее примет «Депортиво».
Чемпионат Испании
23-й тур
Матч
Барселона - Леганес - 2:1 (1:0)
Голы
Месси 4 (1:0). Лопес 71 (1:1). Месси 90 (2:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Динь (Альба, 82), Рафинья (Суарес Д., 81), Гомеш (Иньеста, 80), Ракитич, Роберто, Неймар, Месси, Суарес Л.
Леганес: Эррерин, Сиовас (Инсуа, 87), Мантовани, Рико, Моран (Лопес, 65), Ромо, Шимановски (Мачис, 70), Пирес, Герреро
Предупреждения:
Суарес Л., 46 - Мантовани, 55; Сиовас, 87; Ромо, 90
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
19 февраля 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция