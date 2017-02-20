Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
Источник: Reuters

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси. Второй мяч аргентинец забил на 90-й минуте, реализовав пенальти, а у гостей отличился Унаи Лопес.

«Барселона» с 51-м очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Леганес» расположился на 17-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике 26 февраля сыграют с «Атлетико», а команда из пригорода Мадрида днем ранее примет «Депортиво».

Чемпионат Испании
23-й тур

Матч

Барселона - Леганес - 2:1 (1:0)

Голы

Месси 4 (1:0). Лопес 71 (1:1). Месси 90 (2:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Динь (Альба, 82), Рафинья (Суарес Д., 81), Гомеш (Иньеста, 80), Ракитич, Роберто, Неймар, Месси, Суарес Л.

Леганес: Эррерин, Сиовас (Инсуа, 87), Мантовани, Рико, Моран (Лопес, 65), Ромо, Шимановски (Мачис, 70), Пирес, Герреро

Предупреждения:

Суарес Л., 46 - Мантовани, 55; Сиовас, 87; Ромо, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

19 февраля 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сельта» обыграла «Осасуну»Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Осасуны».«Валенсия» обыграла «Атлетик»Матч 23-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Валенсии».Примера. 23-й тур. «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», «Барселона» - «Леганес» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Защитник «Реала» Начо был заменен в матче с «Эспаньолом» из-за проблем с дыханиемЗащитник мадридского «Реала» Начо (Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас) в матче чемпионат Испании с «Эспаньолом» (2:0) был заменен. Стало известно, с чем была связана эта замена.«Вильярреал» с Черышевым обыграл «Реал Сосьедад»«Реал Сосьедад» дома уступил «Вильярреалу» (0:1) в 23-м туре чемпионата Испании.Тренеру «Эспаньола» не понравилось, что Хурадо долго уходил на замену в матче с «Реалом»Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес остался недоволен тем, как долго полузащитник Хосе Мануэль Хурадо уходил на замену за десять минут до конца матча 23-го тура примеры с «Реалом» (0:2).Маскерано приступил к тренировкам с «Барселоной»Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано провел первую тренировку с командой после травмы бедра, сообщает Marca.Роман Павлюченко: «Барселона» может и пять загрузить, поэтому в ее противостоянии с «ПСЖ» еще не все решеноФорвард «Урала» Роман Павлюченко считает, что «Барселона», несмотря на крупное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, еще не утратила шансов пройти дальше.Клопп летом может возглавить «Барселону»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будущим летом может перейти на работу в «Барселону», сообщает Mirror.«Манчестер Юнайтед» нацелился на КроосаПолузащитник «Реала» Тони Кроос будет одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает The Independent.Кевин Гамейро: Забить три гола за пять минут помогла мне бабушка...Нападающий мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро — о хет-трике в ворота «Спортинга» за пять минут.Гарет Бэйл: Мне нужно еще несколько недель для полного восстановленияПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, как чувствует себя после первого матча за три месяца.Иско: Решение о своем будущем приму по окончании сезонаПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон рассказал о своих планах на будущее, допустив возможный переход в другую команду.Кико Касилья: Если бы вратари думали о том, что пишут в газетах – не смогли бы житьГолкипер мадридского «Реала» Кико Касилья, вышедший в стартовом составе «сливочных» на игру с «Эспаньолом», встал на защиту своего партнера по клубу Кейлора Наваса, а также оценил свое положение в команде.«Севилья», победив «Эйбар», обошла «Барселону» в таблице ПримерыФутболисты «Севильи» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграли на домашней арене «Эйбар».Роналдо: «Барселона» умеет заморочить голову при переговорахБывший форвард «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и сборной Бразилии Роналдо объяснил, почему ушел из каталонского клуба.Луис Энрике: Я бы не работал в «Барселоне» третий год, если бы критика сказывалась на мнеГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как относится к критике после поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0.«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику ГамейроХихонский «Спортинг» дома уступил «Атлетико» (1:4) в 23-м туре чемпионата Испании.Отаменди может заменить Пепе в «Реале»Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Николасом Отаменди. В нем они видят замену для португальца Пепе, который может покинуть клуб.
Главные новости
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутирован
Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
Футбол
Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить
Футбол
«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Футбол
«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Не вижу смысла больше выступать на ЧМ, сосредоточусь на Олимпиаде
Фехтование
Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Афинах
все новости
Леганес
Леганескалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости