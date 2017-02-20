«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем
поле обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Юрай Куцка и
Жерард Деулофеу, а у гостей единственный мяч забил Никола Калинич.
«Милан» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной
таблице, а «Фиорентина» расположилась строчкой ниже, имея в активе 40 баллов.
В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26
февраля на выезде сыграют с «Сассуоло», а команда из Флоренции на следующий
день примет «Торино».
Чемпионат
Италии
25-й тур
Матч
Милан - Фиорентина - 2:1 (2:1)
Голы
Куцка 16 (1:0). Калинич 20 (1:1). Деулофеу 31 (2:1).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Ванджони, Гомес, Палетта, Пашалич, Соса (Поли, 86), Деулофеу (Сапата, 73), Куцка (Бертолаччи, 73), Сусо, Бакка
Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Гонсало, Астори, Валеро, Кьеза (Бадель, 71), Кристофоро (Тельо, 71), Санчес Морено, Весино, Иличич (Сапонара, 81), Калинич
Предупреждения:
Ванджони, 45; Гомес, 51; Сусо, 74 - Сальседо, 44; Весино, 52
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
19 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция