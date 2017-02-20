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«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жерар Деулофеу
Жерар ДеулофеуИсточник: ФК «Милан»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Юрай Куцка и Жерард Деулофеу, а у гостей единственный мяч забил Никола Калинич.

«Милан» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась строчкой ниже, имея в активе 40 баллов.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 26 февраля на выезде сыграют с «Сассуоло», а команда из Флоренции на следующий день примет «Торино».

Чемпионат Италии
25-й тур

Матч

Милан - Фиорентина - 2:1 (2:1)

Голы

Куцка 16 (1:0). Калинич 20 (1:1). Деулофеу 31 (2:1).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Ванджони, Гомес, Палетта, Пашалич, Соса (Поли, 86), Деулофеу (Сапата, 73), Куцка (Бертолаччи, 73), Сусо, Бакка

Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Гонсало, Астори, Валеро, Кьеза (Бадель, 71), Кристофоро (Тельо, 71), Санчес Морено, Весино, Иличич (Сапонара, 81), Калинич

Предупреждения:

Ванджони, 45; Гомес, 51; Сусо, 74 - Сальседо, 44; Весино, 52

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

19 февраля 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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