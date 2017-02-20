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«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»
Источник: Reuters

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой».

За 90 минут встречи команды не забили ни одного мяча.

Парижане с 56-ю очками делят вторую строчку с «Ниццей», а «Тулуза» расположилась на восьмом месте, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Паскаля Дюпра 25 февраля на выезде сыграют с «Нанси», а «ПСЖ» на следующий день встретится с «Марселем».

Чемпионат Франции
26-й тур

Матч

ПСЖ - Тулуза - 0:0

Состав

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Кимпембе, Максвелл, Мотта, Рабьо, Дракслер (Пасторе, 71), Нкунку (Верратти, 46), Лукас (Бен Арфа, 78), Кавани

Тулуза: Лафон, Диоп, Жюльен, Мубандже, Амьен-Аду, Пье (Сомалия, 56), Блен (Яго, 60), Трехо (Тойвонен, 81), Брайтвайт, Делор, Жан

Предупреждения:

Кимпембе, 17 - Амьен-Аду, 38; Брайтвайт, 49; Яго, 72

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

19 февраля 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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