«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»
В матче 26-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен»
на своем поле сыграл вничью с «Тулузой».
За 90 минут встречи команды не забили ни одного мяча.
Парижане с 56-ю очками делят вторую строчку с «Ниццей»,
а «Тулуза» расположилась на восьмом месте, имея в активе 34 балла.
В следующем туре подопечные Паскаля Дюпра 25 февраля
на выезде сыграют с «Нанси», а «ПСЖ» на следующий день встретится с «Марселем».
Чемпионат
Франции
26-й тур
Матч
Состав
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Орье, Кимпембе, Максвелл, Мотта, Рабьо, Дракслер (Пасторе, 71), Нкунку (Верратти, 46), Лукас (Бен Арфа, 78), Кавани
Тулуза: Лафон, Диоп, Жюльен, Мубандже, Амьен-Аду, Пье (Сомалия, 56), Блен (Яго, 60), Трехо (Тойвонен, 81), Брайтвайт, Делор, Жан
Предупреждения:
Кимпембе, 17 - Амьен-Аду, 38; Брайтвайт, 49; Яго, 72
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
19 февраля 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция