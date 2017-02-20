Гол Митроглу принес победу «Бенфике» в матче с «Брагой»

В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Брага» на своем поле уступила «Бенфике» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе победителей забил Костас Митроглу.

«Бенфика» с 54 очками вернулась на первое место в турнирной таблице, а «Брага» расположилась на четвертой строчке, имея в активе 38 баллов.

В следующем туре подопечные Жорже Симау 26 февраля сыграют с «Сетубалом», а команда из Лиссабона днем ранее примет «Шавиш».