Гол Митроглу принес победу «Бенфике» в матче с «Брагой»
В матче 22-го тура чемпионата Португалии «Брага» на своем
поле уступила «Бенфике» со счетом 0:1.
Единственный гол в составе победителей забил Костас
Митроглу.
«Бенфика» с 54 очками вернулась на первое место в
турнирной таблице, а «Брага» расположилась на четвертой строчке, имея в активе
38 баллов.
В следующем туре подопечные Жорже Симау 26 февраля сыграют с «Сетубалом», а команда из Лиссабона днем ранее примет «Шавиш».
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