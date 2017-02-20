Гаджи Гаджиев: Нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги второго сбора команды.

«В целом, сбор провели нормально, все запланированные мероприятия выполнили. Но к сожаленью, нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды. Как минимум, нам нужен еще один игрок для укрепления резерва в линии защиты, ослабленной после ухода Джикия», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Напомним, на сборе в турецком Белеке пермяки провели четыре матча. В первом «Амкар» сыграл вничью с боснийским «Железничаром» (0:0), во втором уступил сборной Узбекистана (0:1), в третьем проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2) и обыграл казахстанский «Актобе» (1:0).