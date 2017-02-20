Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: Нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги второго сбора команды.

«В целом, сбор провели нормально, все запланированные мероприятия выполнили. Но к сожаленью, нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования команды. Как минимум, нам нужен еще один игрок для укрепления резерва в линии защиты, ослабленной после ухода Джикия», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Напомним, на сборе в турецком Белеке пермяки провели четыре матча. В первом  «Амкар» сыграл вничью с боснийским «Железничаром» (0:0), во втором уступил сборной Узбекистана (0:1), в третьем проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2) и обыграл казахстанский «Актобе» (1:0). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Амкар» объявил о продлении контракта с КондеКак сообщает официальный сайт пермского «Амкара», защитник Секу Конде продлил соглашение с российским клубом еще на два года.Форвард Гасилин, которого хотел купить «Амкар», присоединился к «Зениту-2»Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится в Ларнаке, где подопечные Владислава Радимова принимают участие в Кубке ФНЛ.Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этикеПредседатель комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что дело Михаила Гершковича о якобы имевшей место подделке подписей в письме Объединения отечественных тренеров к РФС не было передано комитету.«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере ГасилинаГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что пермский клуб сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина.«Амкар» заключил трехлетний контракт с вратарем «Балтики»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.Форвард «Зенита» Алексей Гасилин находится на просмотре в «Амкаре»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт перешел в пермский «Амкар». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калининграда.«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечаетИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему клуб не может оформить переход из «Луч-Энергии» защитника Алексея Грицаенко.Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?Кто может потеснить ЦСКА с третьего места?«ССФ» рассказывает о тех командах, которые в этом сезоне могут занять место в призовой тройке.Андрей Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализацияСтарший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал поражение команды от сборной Узбекистана на сборе в Турции.«Амкар» продлил контракт с Идову до 2021 годаЗащитник «Амкара» Брайн Идову продлил контракт с «Амкаром» еще на три года, сообщает официальный сайт пермяков.«Амкар» расторг контракт с АрзуманяномЗащитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента, сообщает официальный сайт пермской команды.«Амкар» разорвал контракт с АрзуманяномЗащитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента. Контракт 31-летнего игрока из Армении расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт «Амкара».«Амкар» сыграл вничью с «Железничаром»«Амкар» на втором зимнем сборе в Турции провел товарищеский матч с боснийским «Железничаром», который завершился со счетом 0:0.«Амкар» отдал защитника Таказова в аренду «Волгарю»«Волгарь» арендовал у «Амкара» защитника Сослана Таказова, сообщается на официальном сайте пермской команды.Изменения в правительстве Пермского края могут отразиться на финансировании «Амкара»Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поделился своим видением ближайших перспектив клуба.24 футболиста «Амкара» отправятся на сбор в БелекСегодня футболисты «Амкара» отправятся в Белек на второй предсезонный сбор.Сергей Прядкин: По манежу «Урал» возникает много вопросов от клубов премьер-лигиПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном проведении домашних матчей «Урала» в одноименном манеже в Екатеринбурге.Гаджи Гаджиев: Это’О в «Анжи» мог оштрафовать игрока за нарушение дисциплиныБывший главный тренер «Анжи», ныне наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самюэль Это’О.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Оттава» принимает «Виннипег», «Баффало» - «Чикаго» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»
Футбол
«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»
Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
Футбол
Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить
Футбол
«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Футбол
«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости