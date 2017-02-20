«Уфа» заключила контракт с одним из лучших реабилитологов России
Тренерский штаб Футбольного клуба «Уфа» пополнил
известный в России тренер-реабилитолог Мария Бурова, сообщает официальный сайт
уфимской команды.
Мария Бурова - участник и лектор международных конференций
по спортивной медицине, автор научных статей по реабилитации.
«Решение перейти в «Уфа» было взвешенным и хорошо
обдуманным. Перед подписанием контракта я побывала на учебно-тренировочном
сборе «Уфы». Увидела слаженность работы каждого подразделения, великолепную
дружественную атмосферу внутри коллектива и у меня уже не осталось никаких
сомнений, я с радостью подписала трудовой контракт с «Уфой». Здесь в мои задачи
будет входить не только реабилитация спортсменов после травм, но также
профилактические занятия, функциональная диагностика, тестирование индивидуальных
групп и много другое. Надеюсь я стану тем самым винтиком внутри клуба, который
позволит улучшить результаты нашей команды», – сказала Мария Бурова.
Напомним, ранее Мария работала с такими специалистами, как
Юрий Красножан, Жозе Коусейру, Славен Билич, Леонид Кучук, отвечала в
московском «Локомотиве» за физподготовку и реабилитацию футболистов, также возглавляла
медицинский центр железнодорожников.