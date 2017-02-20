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«Уфа» заключила контракт с одним из лучших реабилитологов России

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Тренерский штаб Футбольного клуба «Уфа» пополнил известный в России тренер-реабилитолог Мария Бурова, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Мария Бурова - участник и лектор международных конференций по спортивной медицине, автор научных статей по реабилитации.

«Решение перейти в «Уфа» было взвешенным и хорошо обдуманным. Перед подписанием контракта я побывала на учебно-тренировочном сборе «Уфы». Увидела слаженность работы каждого подразделения, великолепную дружественную атмосферу внутри коллектива и у меня уже не осталось никаких сомнений, я с радостью подписала трудовой контракт с «Уфой». Здесь в мои задачи будет входить не только реабилитация спортсменов после травм, но также профилактические занятия, функциональная диагностика, тестирование индивидуальных групп и много другое. Надеюсь я стану тем самым винтиком внутри клуба, который позволит улучшить результаты нашей команды», – сказала Мария Бурова.

Напомним, ранее Мария работала с такими специалистами, как Юрий Красножан, Жозе Коусейру, Славен Билич, Леонид Кучук, отвечала в московском «Локомотиве» за физподготовку и реабилитацию футболистов, также возглавляла медицинский центр железнодорожников.

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