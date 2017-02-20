«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на
домашнем льду проиграл «Детройту» со счетом 2:5.
В составе победителей голами отметились Ник Дженсен,
Стив Отт, Томаш Татар, Томас Ванек и Люк Гленденинг, а у хозяев льда шайбы забросили Том
Кюнхакль и Сидни Кросби.
Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин провел на льду 20 минут 32 секунды, но полезными действиями не отметился.
«Детройт» с 58-ю очками занимает 15-е место в
Восточной конференции, а «Питтсбург» в ней же расположился на второй строчке,
имея в активе 80 баллов.
В следующем туре «Пингвинз» 22 февраля на выезде сыграют
с «Каролиной», а «Ред Уингз» в это же день примут «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Детройт - 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Голы:
Дженсен (Абделькадер, Атанасиу), 8:48 (0:1). Кюнхакль (Летанг), 14:09 (1:1 - мен.). Отт (Шихэн), 16:29 (1:2). Татар (Зеттерберг, Манта), 40:27 (1:3). Ванек 42:16 (1:4). Кросби (Гентзел), 42:23 (2:4). Гленденинг (Зеттерберг, Отт), 59:08 (2:5 - п.в.).
Место и дата
19 февраля 23:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция