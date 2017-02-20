«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Детройту» со счетом 2:5.

В составе победителей голами отметились Ник Дженсен, Стив Отт, Томаш Татар, Томас Ванек и Люк Гленденинг, а у хозяев льда шайбы забросили Том Кюнхакль и Сидни Кросби.

Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин провел на льду 20 минут 32 секунды, но полезными действиями не отметился.

«Детройт» с 58-ю очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Питтсбург» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 80 баллов.

В следующем туре «Пингвинз» 22 февраля на выезде сыграют с «Каролиной», а «Ред Уингз» в это же день примут «Айлендерс».

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