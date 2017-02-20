Зуев будет выступать под 27-м номером в «Крыльях», Глеб – под 11-м
Источник: ФК «Крылья Советов»
Новички «Крыльев Советов», перешедшие в это
межсезонье, определились с игровыми номерами, сообщает официальный сайт
самарской команды.
Али Гаджибеков выбрал номер 5, Александр Глеб – 11,
Срджан Мияилович – 20, Сандро Цвейба – 22, Александр Зуев – 27, Павел Кудряшов
– 28, Георгий Зотов – 31.
Напомним, сегодня 20 февраля, самарцы проведут
очередной контрольный матч. Соперник – один из лидеров ФНЛ «Тосно».
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