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Зуев будет выступать под 27-м номером в «Крыльях», Глеб – под 11-м

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии
Зуев будет выступать под 27-м номером в «Крыльях», Глеб – под 11-м
Источник: ФК «Крылья Советов»

Новички «Крыльев Советов», перешедшие в это межсезонье, определились с игровыми номерами, сообщает официальный сайт самарской команды.

Али Гаджибеков выбрал номер 5, Александр Глеб – 11, Срджан Мияилович – 20, Сандро Цвейба – 22, Александр Зуев – 27, Павел Кудряшов – 28, Георгий Зотов – 31.

Напомним, сегодня 20 февраля, самарцы проведут очередной контрольный матч. Соперник – один из лидеров ФНЛ «Тосно».

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