Владимир Габулов: Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитиве

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о том, как проходит заключительный этап подготовки команды на сборе в Турции.

- Сборы длятся не одну неделю. Как легче преодолеть рутину подготовительного периода?

- С течением времени начинаешь понимать, что многое зависит от себя самого, от настроя, с которым работаешь, от той цели, которую поставил перед собой. Если нацелился на определенный результат, обязательно его добьешься, приведешь организм в порядок и наберешь оптимальную форму.

- Общение с семьей помогает?

- Не проходит ни дня без общения с супругой, сыном и дочкой. Это самое дорогое, что есть у меня. Данэлу 11 лет, он занимается футболом, играет на той же позиции, что и папа. Амелии всего два годика. Для каждого футболиста семья на первом месте. Но еще важна и атмосфера внутри коллектива.

- Как проходит заключительный этап подготовки в Турции?

- В рабочем ритме. Чувствуется, что все ребята объединены одной целью, никто не филонит. Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитиве.