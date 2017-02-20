Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуны

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы сборной России на «Кубке Легенд».

- Смотрел матчи, в том числе финал с немцами, в интернете. Приятно, что турнир снова собрал полные трибуны, среди зрителей были политики, представители шоу-бизнеса. Все игры получились интересными, забивалось много мячей. И самое главное – сборная России снова стала первой!

- До этого года вы участвовали во всех турнирах.

- И сейчас комментатор Генич сказал, что в отсутствие Сергея Кирьякова у нашей команды не было ярко выраженного бомбардира. Ну а если серьезно, то в «Кубке Легенд» играют те ветераны, у кого есть свободное время. Если бы турнир состоялся во время паузы между сборами, я бы с удовольствием присоединился к команде Дмитрия Аленичева.

Напомним, в финальном матче ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве сборная России разгромила команду Германии со счетом 8:2.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желанияАлександр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания33-летний полузащитник Александр Шешуков - о расторжении контракта с «Арсеналом», отношениях с Кирьяковым и переходе в «Балтику».Сергей Кирьяков: Теперь и в Китае болеют за «Арсенал»Сергей Кирьяков: Теперь и в Китае болеют за «Арсенал»Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги второго сбора команды.Сергей Кирьяков: С приходом Комбарова с правого фланга стало возникать больше остротыГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об атаке команды.Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичкаГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о трансферной кампании клуба.Сергей Кирьяков: Видно, что игроки «Арсенала» устали, сказываются нагрузкиГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче от «Шахтера» из Караганды (0:1).Лукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базеЛукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базеКак Аршавин доказал президенту «Кайрата», что готов играть; чем Кирьяков похож на Аленичева и почему сборной Словакии не нужны россияне.Сергей Кирьяков: Опыт Габулова и Комбарова поможет «Арсеналу» сохранить место в РФПЛГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал переход в команду вратаря Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова.Сергей Кирьяков: Мой приход в «Арсенал» – не авантюраСергей Кирьяков: Мой приход в «Арсенал» – не авантюраГлавный тренер тульского «Арсенала» перед выходом команды из отпуска дал интервью «Советскому спорту».Сергей Кирьяков: «Арсенал» ждет серьезное обновлениеГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – об изменениях в команде.Сергей Кирьяков: Опыт игрока должен помочь Семшову перестроиться на работу тренераНаставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением об Игоре Семшове, который скоро войдет в тренерский штаб команды.Семшов сообщил о скором подписании контракта с тульским «Арсеналом»Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов войдет в тренерский штаб тульского «Арсенала», где он будет помогать наставнику команды Сергею Кирьякову.Сергей Кирьяков: Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разумаСергей Кирьяков: Руководство премьер-лиги должно прислушаться к голосу разумаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Анжи» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков высказал мнение о календаре РФПЛ.Гурам Аджоев: Я работой Кирьякова доволенПрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал работу главного тренера туляков Сергея Кирьякова.Сергей Кирьяков: Без нападающего тяжело создавать моментыНа пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА (0:1) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков рассказал о проблемах своей команды.Гурам Аджоев: В России всего два тренера имеют международную лицензию - Черчесов и Кирьяковрезидент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о причинах назначения Сергея Кирьякова на пост главного тренера.Сергей Кирьяков: В одном из эпизодов был чистый пенальти в ворота «Ростова»Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча с «Ростовом» (1:4).Сергей Кирьяков: В атаке у «Арсенала» нет игроков хорошего уровня. Наверное, сам на поле выйдуГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своих подопечных от «Уфы» (0:2) в матче 12-го тура РФПЛ.Сергей Кирьяков: Обидно проигрывать такие матчиГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал домашнее поражение от «Уфы» (0:2) в 12-м туре чемпионата России.Шмарко стал ассистентом Кирьякова в «Арсенале»В тренерский штаб «Арсенала» вошел Александр Шмарко.Сергей Кирьяков: Наш атакующий потенциал пока не позволяет воспользоваться численным преимуществомГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против тульского «Арсенала» в чемпионате России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Оттава» принимает «Виннипег», «Баффало» - «Чикаго» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»
Футбол
«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»
Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
Футбол
Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто
Хоккей
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»
Футбол
Митрюшкин не пропустил и помог «Сьону» победить
Футбол
«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии
Футбол
«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии
все новости
Сергей Кирьяков
Сергей Кирьяковвсе новости