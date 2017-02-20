Сергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуны

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы сборной России на «Кубке Легенд».

- Смотрел матчи, в том числе финал с немцами, в интернете. Приятно, что турнир снова собрал полные трибуны, среди зрителей были политики, представители шоу-бизнеса. Все игры получились интересными, забивалось много мячей. И самое главное – сборная России снова стала первой!

- До этого года вы участвовали во всех турнирах.

- И сейчас комментатор Генич сказал, что в отсутствие Сергея Кирьякова у нашей команды не было ярко выраженного бомбардира. Ну а если серьезно, то в «Кубке Легенд» играют те ветераны, у кого есть свободное время. Если бы турнир состоялся во время паузы между сборами, я бы с удовольствием присоединился к команде Дмитрия Аленичева.

Напомним, в финальном матче ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве сборная России разгромила команду Германии со счетом 8:2.