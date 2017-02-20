Сергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуны
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тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы
сборной России на «Кубке Легенд».
- Смотрел матчи, в том числе финал с немцами, в интернете.
Приятно, что турнир снова собрал полные трибуны, среди зрителей были политики,
представители шоу-бизнеса. Все игры получились интересными, забивалось много
мячей. И самое главное – сборная России снова стала первой!
- До
этого года вы участвовали во всех турнирах.
- И
сейчас комментатор Генич сказал, что в отсутствие Сергея Кирьякова у нашей
команды не было ярко выраженного бомбардира. Ну а если серьезно, то в «Кубке Легенд»
играют те ветераны, у кого есть свободное время. Если бы турнир состоялся во
время паузы между сборами, я бы с удовольствием присоединился к команде Дмитрия
Аленичева.
Напомним, в финальном матче ветеранского турнира «Кубок
Легенд» в Москве сборная России разгромила команду Германии со счетом 8:2.