«Виннипег» на выезде обыграл «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Дастин Бафли, Мэтью Перро и Джошуа Моррисси, а у хозяев льда шайбы забросили Марк Стоун и Зак Смит.

«Оттава» с 68-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Виннипег» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 61 балл.

В следующем тур «Сенаторз» 22 февраля на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «Джетс» в этот же день встретится с «Торонто».

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