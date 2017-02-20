«Виннипег» на выезде обыграл «Оттаву»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем
льду проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Дастин Бафли,
Мэтью Перро и Джошуа Моррисси, а у хозяев льда шайбы забросили Марк Стоун и Зак
Смит.
«Оттава» с 68-ю очками занимает шестое место в Восточной
конференции, а «Виннипег» расположился на девятой строчке на Западе, имея в
активе 61 балл.
В следующем тур «Сенаторз» 22 февраля на выезде сыграет с «Нью-Джерси»,
а «Джетс» в этот же день встретится с «Торонто».
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