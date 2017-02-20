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SK Gaming сразится с Virtus.pro в финале DreamHack Masters Las Vegas 2017

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Бразильская команда SK Gaming вышла в финал турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO.

В полуфинале бразильцы победили датский коллектив North со счетом 2:0 (16:14 de_cache, 16:9 de_mirage). В финале SK Gaming встретится с польской пятеркой Virtus.pro.

DreamHack Masters Las Vegas 2017 пройдет с 15 по 19 февраля в Лас-Вегасе. Призовой фонд чемпионата составляет 450 000 долларов. 

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