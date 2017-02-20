Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде
обыграл «Баффало» со счетом 5:1.
В составе победителей голами отметились Райан Хартман,
Мариан Госса, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и Патрик Кейн, а у хозяев льда
единственную шайбу забросил Эвандер Кейн.
Российский форвард гостей Артем Анисимов провел на льду 15 минут 30 секунд, а его партнер по команде, соотечественник Артемий Панарин отыграл на 26 секунд больше и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.
Нападающий команды из Чикаго Патрик Кейн признан первой звездой матча, его одноклубники Мариан Госса и Джонатан Тэйвз названые второй и третьей звездой соответственно.
«Чикаго» с 77-ю очками занимает второе место в Западной
конференции, а «Баффало» расположился на 11-й строчке на «Востоке», имея в
активе 62 балла.
В следующем туре «Блэкхокс» 22 февраля сыграет на выезде
с лидером «Запада» - «Миннесотой», а «Сэйбрз» 26 февраля встретится с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Чикаго - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Хартман (Кит, Керо), 13:34 (0:1). Кейн (Ристолайнен, Айкел), 19:54 (1:1). Хосса (Крюгер, Кемпны), 29:40 (1:2). Тэйвс (Паник, Шмальц), 35:26 (1:3). Анисимов (Кейн, Панарин), 43:29 (1:4). Кейн (Панарин), 46:36 (1:5).
Место и дата
20 февраля 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция