Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Райан Хартман, Мариан Госса, Джонатан Тэйвз, Артем Анисимов и Патрик Кейн, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Эвандер Кейн.

Российский форвард гостей Артем Анисимов провел на льду 15 минут 30 секунд, а его партнер по команде, соотечественник Артемий Панарин отыграл на 26 секунд больше и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.

Нападающий команды из Чикаго Патрик Кейн признан первой звездой матча, его одноклубники Мариан Госса и Джонатан Тэйвз названые второй и третьей звездой соответственно.

«Чикаго» с 77-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Баффало» расположился на 11-й строчке на «Востоке», имея в активе 62 балла.

В следующем туре «Блэкхокс» 22 февраля сыграет на выезде с лидером «Запада» - «Миннесотой», а «Сэйбрз» 26 февраля встретится с «Колорадо».

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