28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Райан Эллис, Кевин Фиала, Калле Ернкрок и Маттиас Экхольм, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон Саад, Оливер Бьеркстранд и Зак Веренски.

Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский отразил 28 из 32 бросков по свои воротам.

«Коламбус» с 79-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Нэшвил» расположился на седьмой строчке на «Западе», имея в активе 64 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 26 февраля примет «Айлендерс», а «Предаторз» 22 февраля сыграет с «Калгари».

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