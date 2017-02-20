28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем
льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.
В составе победителей голами отметились Райан Эллис, Кевин
Фиала, Калле Ернкрок и Маттиас Экхольм, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон
Саад, Оливер Бьеркстранд и Зак Веренски.
Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский
отразил 28 из 32 бросков по свои воротам.
«Коламбус» с 79-ю очками занимает третье место в Восточной
конференции, а «Нэшвил» расположился на седьмой строчке на «Западе», имея в
активе 64 балла.
В следующем туре «Блю Джекетс» 26 февраля примет «Айлендерс»,
а «Предаторз» 22 февраля сыграет с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Нэшвилл - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Голы:
Эллис (Йоси, Нил), 2:24 (0:1). Фиала (Фишер), 29:38 (0:2). Саад (Джонс, Веренски), 30:36 (1:2). Ярнкрок (Нил, Саббэн), 35:40 (1:3). Бьоркстранд (Веннберг, Веренски), 37:39 (2:3). Веренски (Веннберг, Джонс), 43:41 (3:3). Экхольм (Саббэн, Форсберг), 49:09 (3:4).
Место и дата
20 февраля 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция