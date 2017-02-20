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28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Райан Эллис, Кевин Фиала, Калле Ернкрок и Маттиас Экхольм, а у хозяев льда шайбы забросили Брэндон Саад, Оливер Бьеркстранд и Зак Веренски.

Российский голкипер команды из Коламбуса Сергей Бобровский отразил 28 из 32 бросков по свои воротам.

«Коламбус» с 79-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Нэшвил» расположился на седьмой строчке на «Западе», имея в активе 64 балла.

В следующем туре «Блю Джекетс» 26 февраля примет «Айлендерс», а «Предаторз» 22 февраля сыграет с «Калгари».

НХЛ                                                                                
Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Нэшвилл - 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Голы:

Эллис (Йоси, Нил), 2:24 (0:1). Фиала (Фишер), 29:38 (0:2). Саад (Джонс, Веренски), 30:36 (1:2). Ярнкрок (Нил, Саббэн), 35:40 (1:3). Бьоркстранд (Веннберг, Веренски), 37:39 (2:3). Веренски (Веннберг, Джонс), 43:41 (3:3). Экхольм (Саббэн, Форсберг), 49:09 (3:4).

Место и дата

20 февраля 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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