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Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»

Источник:  ФК «Дженоа»Комментарии

Итальянский специалист Андреа Мандорлини возглавил «Дженоа» после отставки Иван Юрича, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Руководство «Дженоа» во главе с президентом клуба Энрико Прециози приняло решение отправить в отставку 41-летнего хорвата после поражения команды от «Пескары» (0:5) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Под руководством Юрича команда набрала два очка в последних девяти встречах и занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

56-летний заключил контракт с «Дженоа», рассчитанный до лета 2018 года.

Последним клубом Мандорлини была «Верона», которую он возглавлял с 2010 по 2015 год. 

Матч

Пескара - Дженоа - 5:0 (3:0)

Голы

Орбан 5 (1:0 - автогол). Капрари 20 (2:0). Бенали 31 (3:0). Капрари 81 (4:0). Черри 87 (5:0).

Состав

Пескара: Бизарри, Зампано, Бираги, Кода, Стендардо, Бруно, Мемушай, Бенали (Пепе, 76), Верре (Мунтари, 72), Черри, Капрари

Дженоа: Ламанна, Орбан, Иццо, Бурдиссо, Ригони, Лаксальт, Лазович (Пинилья, 46), Хильемарк (Пандев, 30), Катальди, Симеоне (Эденилсон, 61), Палладино

Предупреждения:

Бираги, 12; Капрари, 49 - Ригони, 9

Судья:

Эудженио Аббатиста (Италия)

Место и дата

19 февраля 17:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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