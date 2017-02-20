Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»
Итальянский
специалист Андреа Мандорлини возглавил «Дженоа» после отставки Иван Юрича,
сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Руководство «Дженоа» во главе с президентом клуба Энрико
Прециози приняло решение отправить в отставку 41-летнего хорвата после
поражения команды от «Пескары» (0:5) в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Под руководством Юрича команда набрала два очка в
последних девяти встречах и занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в
активе 25 баллов.
56-летний заключил контракт с «Дженоа», рассчитанный до
лета 2018 года.
Последним клубом Мандорлини была «Верона», которую он возглавлял с 2010 по 2015 год.
Матч
Голы
Орбан 5 (1:0 - автогол). Капрари 20 (2:0). Бенали 31 (3:0). Капрари 81 (4:0). Черри 87 (5:0).
Состав
Пескара: Бизарри, Зампано, Бираги, Кода, Стендардо, Бруно, Мемушай, Бенали (Пепе, 76), Верре (Мунтари, 72), Черри, Капрари
Дженоа: Ламанна, Орбан, Иццо, Бурдиссо, Ригони, Лаксальт, Лазович (Пинилья, 46), Хильемарк (Пандев, 30), Катальди, Симеоне (Эденилсон, 61), Палладино
Предупреждения:
Бираги, 12; Капрари, 49 - Ригони, 9
Судья:
Эудженио Аббатиста (Италия)
Место и дата
19 февраля 17:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция