Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»

Итальянский специалист Андреа Мандорлини возглавил «Дженоа» после отставки Иван Юрича, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Руководство «Дженоа» во главе с президентом клуба Энрико Прециози приняло решение отправить в отставку 41-летнего хорвата после поражения команды от «Пескары» (0:5) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Под руководством Юрича команда набрала два очка в последних девяти встречах и занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.

56-летний заключил контракт с «Дженоа», рассчитанный до лета 2018 года.

Последним клубом Мандорлини была «Верона», которую он возглавлял с 2010 по 2015 год.