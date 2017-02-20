Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке Англии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта
в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».
«Пока у меня нет никаких комментариев, так как сейчас я должен сыграть ответный матч с «Сент-Этьеном», потом провести финал, а затем, я надеюсь, сыграть со следующим оппонентом в Лиге Европы. Мы также должны попасть в четверку в Премьер Лиге, так что мне много, о чем надо подумать. Вероятно, «Челси» уже могут думать об этом матче, потому что они без пяти минут чемпионы и им нечем больше себя занять, кроме выступления в Кубке Англии. Это для них важно. Матч состоится чуть ли не через месяц, так что сейчас тут не о чем говорить», - сказал Моуринью.
Матч
Блэкберн - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:1)
Голы
Грэм 17 (1:0). Рэшфорд 28 (1:1). Ибрагимович 76 (1:2).
Место и дата
19 февраля 19:15, Эвуд Парк, Онлайн-трансляция