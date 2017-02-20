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Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке Англии

Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».

«Пока у меня нет никаких комментариев, так как сейчас я должен сыграть ответный матч с «Сент-Этьеном», потом провести финал, а затем, я надеюсь, сыграть со следующим оппонентом в Лиге Европы. Мы также должны попасть в четверку в Премьер Лиге, так что мне много, о чем надо подумать. Вероятно, «Челси» уже могут думать об этом матче, потому что они без пяти минут чемпионы и им нечем больше себя занять, кроме выступления в Кубке Англии. Это для них важно. Матч состоится чуть ли не через месяц, так что сейчас тут не о чем говорить», - сказал Моуринью.

Матч

Блэкберн - Манчестер Юнайтед - 1:2 (1:1)

Голы

Грэм 17 (1:0). Рэшфорд 28 (1:1). Ибрагимович 76 (1:2).

Место и дата

19 февраля 19:15, Эвуд Парк, Онлайн-трансляция

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