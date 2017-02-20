«Торонто» обыграл «Каролину», забросив четыре безответных шайбы
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем
льду уступила «Торонто» со счетом 0:4.
В составе победителей дубль оформил Коннор Браун и по разу
отличились Остон Мэттьюс и Джейк Гардинер.
«Торонто» с 65-ю очками занимает восьмое место в Восточной
конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 16-й строчке, имея в активе
56 баллов.
В следующем туре «Мэйпл Лифс» 22 февраля примет «Виннипег»,
а «Харрикейнз» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Торонто - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы:
Браун (ван Римсдайк, Бозак), 21:07 (0:1). Мэттьюз (Гардинер), 29:53 (0:2). Гардинер (Комаров, Кадри), 46:10 (0:3). Браун (ван Римсдайк, Гардинер), 48:09 (0:4).
Место и дата
20 февраля 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
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