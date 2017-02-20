«Торонто» обыграл «Каролину», забросив четыре безответных шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Торонто» со счетом 0:4.

В составе победителей дубль оформил Коннор Браун и по разу отличились Остон Мэттьюс и Джейк Гардинер.

«Торонто» с 65-ю очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 16-й строчке, имея в активе 56 баллов.

В следующем туре «Мэйпл Лифс» 22 февраля примет «Виннипег», а «Харрикейнз» в этот же день сыграет с «Питтсбургом».

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