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Дмитрий Булыкин: «Спартак» идет хорошо, но все будет видно после паузы

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что чемпионат России сможет выиграть та команда, которая лучше всех справиться с переходом от сборов к официальным матчам.

«Спартак», конечно, хорошо сейчас выступает. Но все будет видно, как команды выйдут из зимней паузы. Потому что это большой стресс как для футболистов, так и для команд. Кто лучше из него выйдет, у кого футболисты опытнее, кто может подсказать молодым игрокам, что нужно делать и как делать, те и проведут остаток чемпионата на хорошей ноте и могут побороться за чемпионство», – цитирует Булыкина «Спорт FМ». 

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