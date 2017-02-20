Дмитрий Булыкин: «Спартак» идет хорошо, но все будет видно после паузы
Бывший
нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил,
что чемпионат России сможет выиграть та команда, которая лучше всех справиться
с переходом от сборов к официальным матчам.
«Спартак», конечно, хорошо сейчас выступает. Но все будет
видно, как команды выйдут из зимней паузы. Потому что это большой стресс как
для футболистов, так и для команд. Кто лучше из него выйдет, у кого футболисты
опытнее, кто может подсказать молодым игрокам, что нужно делать и как делать,
те и проведут остаток чемпионата на хорошей ноте и могут побороться за
чемпионство», – цитирует Булыкина «Спорт FМ».
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