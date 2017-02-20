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«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме обыграла «Колорадо» со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт, Владислав Наместников и Джонатан Друен, забивший в овертайме, а у хозяев льда единственную шайбы забросили Микко Рантанен и Мэтт Дюшейн.

«Тампа» с 60-ю очками поднялась на 13-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на 14-й строчке на «Западе», имея в активе 35 баллов.

В следующем туре «Лайтинг» 22 февраля примет «Эдмонтон», а Эвеланш» в этот же день встретится с «Лос-Анджелесом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Тампа-Бэй - Эдмонтон

Место и дата

22 февраля 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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