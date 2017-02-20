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Сборная «Запада» обыграла «Восток» в Матче звезд НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная «Запада» обыграла «Восток» в Матче звезд НБА
Источник: Reuters

В Матче звезд НБА сборная «Запада» обыграла команду «Востока» со счетом 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43).

Самым результативным стал форвард «Запада»» Энтони Дэвис, набравший 52 очка.

Стоит отметить, этот матч вошел в историю, как самый результативный поединок НБА. Команды в сумме набрали 374 очка, что на пять очков больше, чем предыдущее достижение, установленное в прошлом году. Тогда было набрано 369 очков, а матч завершился со счетом 196:173 в пользу «Запада». 

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