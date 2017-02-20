Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Определились все четвертьфинальные пары Кубка Англии по футболу.

2. Дубль Лионеля Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом». Аргентинец победный гол забил на 90-й минуте.

3. «Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии.

4. Жерар Деулофеу забил свой первый гол за «Милан» и он оказался победным в матче с «Фиорентиной».

5. «Пари Сен-Жермен» на своем поле не смог обыграть «Тулузу».

6. Александр Овечкин забил с передачи Евгения Кузнецова, но это не спасло «Вашингтон» от поражения в матче с «Рейнджерс».

7. Также, как и не спасло присутствие Евгения Малкина в составе «Питтсбурга» в противостоянии с «Детройтом».

8. А вот две передачи Артемия Панарина и гол Артема Анисомова помогли «Чикаго» обыграть на выезде «Баффало».

9. Владислав Наместников также помог «Тампе« одолеть «Колорадо».

10. «Коламбус» на домашнем льду потерпел поражение от «Нэшвила», не смотря на 28 сэйвов.

1. В НБА состоялся матч звезд НБА, победу в котором с рекордным счетом одержала сборная «Запада».

Видео дня: Боец ММА танцевал перед соперником, за что был жестко нокаутирован

Блог дня: «Советский спорт» ищет книги. Владислав Усачев об участии в Квесте

Обязательно к прочтению: 

Разочарование Федора и убийство Раздрогова. Главные события в мире ММА за неделю

Слуцкий уже работает у Абрамовича

Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Анахайм» победил «Лос-Анджелес», «Ванкувер» принимает «Филадельфию» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайбаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 2:1.«Торонто» обыграл «Каролину», забросив четыре безответных шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Торонто» со счетом 0:4.Наместников забросил шайбу в ворота «Колорадо» (видео)Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников забросил шайбу в матче с «Колорадо».Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»Итальянский специалист Андреа Мандорлини возглавил «Дженоа» после отставки Иван Юрича, сообщает официальный сайт итальянского клуба.28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:1.«Виннипег» на выезде обыграл «Оттаву»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3.«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Детройту» со счетом 2:5.«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»В матче 26-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле сыграл вничью с «Тулузой».«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ДеулофеуВ матче 25-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 2:1.Лига 1. 26-й тур. «Лион» обыграл «Дижон», «ПСЖ» сыграл вничью с «Тулузой» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Серия А. 25-й тур. «Болонья» уступила «Интеру», «Милан» обыграл «Фиорентина» и другие матчиВсе матчи чемпионата Италии по футболу на сайте «Советского спорта».Примера. 23-й тур. «Реал Сосьедад» уступил «Вильярреалу», «Барселона» обыграла «Леганес» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашмнгтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рейнджерс».«Сельта» обыграла «Осасуну»Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Осасуны».«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка АнглииСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате ИталииМатч 25-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».
Главные новости
Футбол
Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра
Хоккей
Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца
Баскетбол
Сборная «Запада» обыграла «Восток» в Матче звезд НБА
Хоккей
«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайба
Хоккей
28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»
Хоккей
Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало»
Хоккей
«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»
Футбол
«ПСЖ» на своем поле не смог обыграть «Тулузу»
Футбол
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу
Футбол
Дубль Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом»
все новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости