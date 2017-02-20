Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Определились все четвертьфинальные пары Кубка Англии по футболу.

2. Дубль Лионеля Месси принес победу «Барселоне» в матче с «Леганесом». Аргентинец победный гол забил на 90-й минуте.

3. «Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате Италии.

4. Жерар Деулофеу забил свой первый гол за «Милан» и он оказался победным в матче с «Фиорентиной».

5. «Пари Сен-Жермен» на своем поле не смог обыграть «Тулузу».

6. Александр Овечкин забил с передачи Евгения Кузнецова, но это не спасло «Вашингтон» от поражения в матче с «Рейнджерс».

7. Также, как и не спасло присутствие Евгения Малкина в составе «Питтсбурга» в противостоянии с «Детройтом».

8. А вот две передачи Артемия Панарина и гол Артема Анисомова помогли «Чикаго» обыграть на выезде «Баффало».

9. Владислав Наместников также помог «Тампе« одолеть «Колорадо».

10. «Коламбус» на домашнем льду потерпел поражение от «Нэшвила», не смотря на 28 сэйвов.

1. В НБА состоялся матч звезд НБА, победу в котором с рекордным счетом одержала сборная «Запада».

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