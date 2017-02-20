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Энтони Дэвис - самый ценный игрок Матча звезд НБА-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, выступавший за команду Западной конференции, признан самым ценным игроком Матча звезд НБА.

На счету баскетболиста в этой игре дабл-дабл (52 очка + 10 подборов). Кроме этого он установил новый рекорд по количеству набранных очков в Матче звезд НБА. 

Напомним, что в Матче звезд НБА сборная «Запада» обыграла команду «Востока» со счетом 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43).

Стоит отметить, этот матч вошел в историю, как самый результативный поединок НБА. Команды в сумме набрали 374 очка, что на пять очков больше, чем предыдущее достижение, установленное в прошлом году. Тогда было набрано 369 очков, а матч завершился со счетом 196:173 в пользу «Запада». 

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