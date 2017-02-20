Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца
Ленинский районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов», - сообщил представитель суда.
Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). По информации источника, генеральный директор «Адмирала» нанес бюджету Приморского края ущерб более 100 млн рублей.
Также по этому делу проходят жена Спокойнова - гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова - и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин.
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