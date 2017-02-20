Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца

Борис Майоров: «Динамо» и «Торпедо» не только равны по силе, но и по манере игры очень похожи

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о противостоянии московского «Динамо» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина.