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Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Ленинский районный суд Владивостока арестовал генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Илью Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов», - сообщил представитель суда.

Спокойного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). По информации источника, генеральный директор «Адмирала» нанес бюджету Приморского края ущерб более 100 млн рублей.

Также по этому делу проходят жена Спокойнова - гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марина Свиридова - и глава Союза горнопромышленников Приморья Алексей Авершин.

Что за хаос происходит в «Адмирале»? Аресты, конвой, туман с руководством

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