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Дмитриев стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Кали

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Денис Дмитриев выиграл индивидуальный спринт на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в колумбийском Кали.

Призер Олимпийских игр в двух заездах победил немца Макса Нидерлага. Бронзу завоевал еще один россиянин  Павел Ярушевский, который обошел француза Себастьена Вижье. 

Отметим, что Дмитриев является бронзовым призером Олимпиады-2016 года в спринте, еще на его счету серебряные и бронзовые медали чемпионата мира в этой дисциплине. 

Добавим, что всего российские спортсмены на этапе Кубка мира в Кали завоевали одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград. 
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