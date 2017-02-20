Магомед Оздоев: Был заинтересован вернуться в Грозный, чтобы помочь команде и самому себе

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев рассказал. почему согласился перейти в грозненский клуб из «Рубина».

- О возможности перейти в «Терек» я узнал во время второго сбора «Рубина». Позвонил мой менеджер и сказал, что ко мне есть интерес со стороны «Терека». Я ответил, что я тоже заинтересован вернуться в Грозный - помочь команде и самому себе. В итоге все решилось за пару дней.

«Терек» - хорошая команда, которая борется за еврокубки. И самое главное, мне хотелось работать с таким специалистом, как Рашид Рахимов. Кроме того, при переходе играло важную роль согласие тренера и президента клуба на мой трансфер.

Честно сказать, было несколько вариантов. Но у меня не было цели обязательно покинуть «Рубин» этой зимой. Когда начался предметный разговор с «Тереком», тренер не хотел меня отпускать. Мы разговаривали об этом с Хавьером Грасией, и я сказал ему, что, как мне кажется, будет лучше, если я вернусь в грозненский клуб и буду там на данном этапе моей карьеры, - цитируют Оздоева «Известия».

Напомним, что Оздоев будет выступать за «Терек» на правах аренды. 24-летний полузащитник в этом сезоне провел за казанский клуб 10 матчей, но результативными действиями не отметился.