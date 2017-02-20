Федор Емельяненко: У меня не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с американцем Мэттом Митрионом.

«Да, конечно, перед боем был допинг-тест. Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем», - сказал Емельяненко ТАСС.

Напомним, бой Емельяненко – Митрион был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

Не исключено, что следующий бой Емельяненко проведет в мае-июне 2017 года. Его контракт с организацией Bellator рассчитан на три боя.