Андрей Назаров: Курс на опытных игроков в «Нефтехимике» не сработал

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал об изменениях, которые произойдут в составе команды.

– Новый тренерский штаб принял команду на 14-м месте в Восточной конференции, завершили «регулярку» на десятой позиции, для выхода в плей-офф одной победы не хватило, – приводит Russia-Hockey.ru слова Назарова. – В такой ситуации руководство совместно с тренерским штабом приняло решение несколько скорректировать кадровую политику «Нефтехимика».

– О каких коррективах речь?

– Курс на высокооплачиваемых и опытных игроков не совсем сработал, поэтому берем курс на омоложение своих рядов. Намерены делать ставку на воспитанников нижнекамского хоккея. Таким образом команду ждет оптимизация состава, с кем-то из возрастных хоккеистов придется расстаться. В ближайшее время предоставим всю необходимую информацию.

Напомним, Назаров возглавил «Нефтехимик» 29 октября. Команда отстала от зоны плей-офф на три очка.