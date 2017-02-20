«Сибирь» объявила об отставке Скабелки

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка завершил работу в клубе.

В нынешнем сезоне команда впервые за пять лет не попала в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции.

«В связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне, по просьбе главного тренера хоккейный клуб «Сибирь» и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сибири».

Скабелка возглавил «Сибирь» в 2014 году и в первый же сезон работы вывел команду в финал Восточной конференции. Через год «Сибирь» дошла до полуфинала плей-офф Востока. 25 февраля 2016 года Скабелка подписал с клубом новый двухлетний контракт.

«От лица клуба хотим выразить искреннюю благодарность Андрею Владимировичу за работу и тот вклад, который он внес в существование ХК «Сибирь».

Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба – медали чемпионата России!

Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлеченность заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК «Сибирь» на новый спортивный уровень.

Желаем Андрею Владимировичу успешно продолжить спортивную карьеру, добиться ярких и значимых достижений, при этом не забыть о проведенных сезонах в ХК «Сибирь», о преданных сибирских болельщиках и фантастической атмосфере на играх в Новосибирске», – говорится в заявлении клуба.