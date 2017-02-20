Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку в рейтинге WTA

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке по сравнению с прошлой неделей изменений не произошло. Американка Серена Уильямс по-прежнему лидирует в рейтинге, второе место занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии.

Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке, Елена Веснина - на 16-й, Дарья Касаткина - на 32-й, Екатерина Макарова - на 37-й. Анастасия Павлюченкова поднялась на одну строчку вверх - 22-е место. Евгения Родина расположилась на 82-й позиции, Наталья Вихлянцева - на 85-й, Ирина Хромачева - на 92-й.

Рейтинг WTA, 20 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150,

6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705…

16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2455…

22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1995…

32 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1495…

37 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…

82 (83). Евгения Родина (Россия) — 756…

85 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748…

92 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 680.