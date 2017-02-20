Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Головин: Футболисты ЦСКА уже близки к оптимальному состоянию

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от контрольного матча армейцев с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (3:1).

- Тяжелая, вязкая игра. Плюс из-за сильного ветра мы поначалу не могли наладить комбинационный футбол, перешли на длинные передачи. Соперник действовал в силовой манере, было много борьбы. Надо признать, что первый тайм получился скомканным. Вторую половину начали очень хорошо, забили два быстрых мяча. Победу, безусловно, заслужили, преимущество было на нашей стороне. До перерыва я едва не забил дальним ударом, еще когда Алан Дзагоев скидывал мне мяч, решил, что буду бить. Немного не повезло – попал в перекладину. Зато во втором тайме удача мне улыбнулась. Удалось забить гол, хотя такие мячи, конечно, вратарь должен ловить.

Как оцениваю свою нынешнюю готовность? Полагаю, мы уже близки к оптимальному состоянию. И физически, и тактически – чувствуется, что мы уже неплохо понимаем друг друга. Думаю, осталось немного, чтобы довести нашу форму до 100-процентной. Появляется свежесть, у нас больше сил, команда хорошо выдерживает весь матч. Работа на сборах сложная, мы порой устаем, но понимаем: это необходимо, именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон, - цитирует Головина Bobsocсer. 

Напомним, что ЦСКА на сборе в Испании провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Сарпсборг 08» и одержал победу со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. В составе армейцев отличились Марио Фернандес (46-я минута), Алан Дзагоев (49-я) и Александр Головин (62-я), у соперника - Йерген Ларсен (76-я).

Свой следующий контрольный матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 22 февраля с «Уфой». 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Нестеренко: Рыжиков – самый сильный вратарь в РФПЛГолкипер «Рубина» Юрий Нестеренко считает своего партнера Сергея Рыжикова самым сильным вратарем в премьер-лиге.Виктор Гончарненко: В следующем матче будет играть АкинфеевГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с норвежским «Сарпсборгом» (3:1) на сборе в Испании.Юрий Нестеренко: Кафанов как человек хороший, он помогает раскрытьсяГолкипер «Рубина» Юрий Нестеренко рассказал о работе с тренером вратарей Виталием Кафановым, который входил в тренерский штаб команды с 2002 по 2013 годы.Хомич продлил с контракт с «Амкаром» на два годаГолкипер «Амкара» Дмитрий Хомич продлил контракт с пермским клубом на два года, сообщает пресс-служба команды.«Спартак» выходит на финиш, а Витиньо возвращается на поле. Обзор сборов (видео)«Спартак» выходит на финиш, а Витиньо возвращается на поле. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Магомед Оздоев: Был заинтересован вернуться в Грозный, чтобы помочь команде и самому себеПолузащитник «Терека» Магомед Оздоев рассказал. почему согласился перейти в грозненский клуб из «Рубина».Дмитрий Булыкин: «Спартак» идет хорошо, но все будет видно после паузыБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что чемпионат России сможет выиграть та команда, которая лучше всех справиться с переходом от сборов к официальным матчам.Сергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуныСергей Кирьяков: Приятно, что «Кубок Легенд» снова собрал полные трибуныГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы сборной России на «Кубке Легенд».Владимир Габулов: Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитивеВладимир Габулов: Микроклимат в «Арсенале» хороший, тренируемся на позитивеГолкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о том, как проходит заключительный этап подготовки команды на сборе в Турции.Зуев будет выступать под 27-м номером в «Крыльях», Глеб – под 11-мЗуев будет выступать под 27-м номером в «Крыльях», Глеб – под 11-мНовички «Крыльев Советов», перешедшие в это межсезонье, определились с игровыми номерами, сообщает официальный сайт самарской команды.«Уфа» заключила контракт с одним из лучших реабилитологов РоссииТренерский штаб Футбольного клуба «Уфа» пополнил известный в России тренер-реабилитолог Мария Бурова, сообщает официальный сайт уфимской команды.Гаджи Гаджиев: Нам пока не удалось до конца решить вопрос комплектования командыГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги второго сбора команды.Франк де Бур: Промес готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы крутоБывший тренера «Аякса» и «Интера» Франк де Бур поделился своим мнением о перспективах полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Он считает, что Промес готов играть в сильном клубе из европейского топ-чемпионата.Полузащитник Ярошенко прибыл в расположение «Балтики»Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко присоединился к «Балтике» на кипрском сборе.«Терек» уступил словенской «Горице» в товарищеском матчеТоварищеский матч между грозненским «Тереком» и словенской «Горицей» завершился победой «Горицы». Итоговый счет матча – 1:0.Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?Чилийский Лоран Блан. Кого хочет «Локо»?В ближайшее время московский «Локомотив» может пополниться защитником «Католики» из Сантьяго - Гильермо Марипаном.ЦСКА обыграл «Сарпсборг 08» в товарищеском матчеЦСКА на сборе в Испании провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Сарпсборг 08» и одержал победу со счетом 3:1.Ринат Билялетдинов: Будущее Динияра? Он сам разберетсяРинат Билялетдинов поделился мнением о дальнейшей карьере сына Динияра, который не полетел на третий сбор казанского «Рубина».Полузащитник «Анжи» Газимагомедов перешел в «Армавир»Полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с «Армавиром», который выступает в зоне «Юг» ПФЛ.«Локомотив» может пополниться защитником сборной ЧилиЗащитник чилийского клуба «Универсидад Католика» Гильермо Марипан может перейти в аренду в московский «Локомотив», сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.
Главные новости
Футбол
Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Кевин Кураньи: Надеюсь, сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира
Футбол
Хомич продлил с контракт с «Амкаром» на два года
Теннис
Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку в рейтинге WTA
Хоккей
«Сибирь» объявила об отставке Скабелки
MMA
Федор Емельяненко: У меня не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом
Велотрек
Дмитриев стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Кали
Хоккей
Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца
Баскетбол
Сборная «Запада» обыграла «Восток» в Матче звезд НБА
Хоккей
«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайба
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости