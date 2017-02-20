Александр Головин: Футболисты ЦСКА уже близки к оптимальному состоянию

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями от контрольного матча армейцев с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (3:1).

- Тяжелая, вязкая игра. Плюс из-за сильного ветра мы поначалу не могли наладить комбинационный футбол, перешли на длинные передачи. Соперник действовал в силовой манере, было много борьбы. Надо признать, что первый тайм получился скомканным. Вторую половину начали очень хорошо, забили два быстрых мяча. Победу, безусловно, заслужили, преимущество было на нашей стороне. До перерыва я едва не забил дальним ударом, еще когда Алан Дзагоев скидывал мне мяч, решил, что буду бить. Немного не повезло – попал в перекладину. Зато во втором тайме удача мне улыбнулась. Удалось забить гол, хотя такие мячи, конечно, вратарь должен ловить.

Как оцениваю свою нынешнюю готовность? Полагаю, мы уже близки к оптимальному состоянию. И физически, и тактически – чувствуется, что мы уже неплохо понимаем друг друга. Думаю, осталось немного, чтобы довести нашу форму до 100-процентной. Появляется свежесть, у нас больше сил, команда хорошо выдерживает весь матч. Работа на сборах сложная, мы порой устаем, но понимаем: это необходимо, именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон, - цитирует Головина Bobsocсer.

Напомним, что ЦСКА на сборе в Испании провел товарищескую встречу с норвежским клубом «Сарпсборг 08» и одержал победу со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. В составе армейцев отличились Марио Фернандес (46-я минута), Алан Дзагоев (49-я) и Александр Головин (62-я), у соперника - Йерген Ларсен (76-я).

Свой следующий контрольный матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 22 февраля с «Уфой».



