Лундквист догнал Осгуда по победам в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал свою 401-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (2:1) 34-летний шведский вратарь отразил 31 бросок, пропустив только один гол после броска капитана «столичных» Александра Овечкина.

Таким образом, Лундквист сравнялся по победам в НХЛ с канадцем Крисом Осгудом, который с 1993 по 2011 годы играл за «Детройт» (1993-2001, 2005-2011), «Айлендерс» (2001-2003) и «Сент-Луис» (2003-2004).

Уже после следующего матча с «Монреалем» Лундквист может выйти на единоличное 11-е место по победам в лиге.

Добавим, что десятку замыкает канадец Грант Фюр, у которого 403 победы.