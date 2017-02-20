Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Химки
Футбол  Саттон Юнайтед- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лундквист догнал Осгуда по победам в НХЛ

Комментарии

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал свою 401-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (2:1) 34-летний шведский вратарь отразил 31 бросок, пропустив только один гол после броска капитана «столичных» Александра Овечкина.

Таким образом, Лундквист сравнялся по победам в НХЛ с канадцем Крисом Осгудом, который с 1993 по 2011 годы играл за «Детройт» (1993-2001, 2005-2011), «Айлендерс» (2001-2003) и «Сент-Луис» (2003-2004).

Уже после следующего матча с «Монреалем» Лундквист может выйти на единоличное 11-е место по победам в лиге.

Добавим, что десятку замыкает канадец Грант Фюр, у которого 403 победы.

Матч

Рейнджерс - Вашингтон - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Жирарди, Степан), 7:49 (1:0). Овечкин (Эллер, Кузнецов), 37:24 (1:1 - бол.). Зукарелло (Зибанежад, Крейдер), 48:37 (2:1).

Место и дата

19 февраля 20:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин: Надо готовить себя морально и физически к плей-оффФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:2), который стал вторым для команды после шестидневного перерыва.Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)Овечкин вышел из отпуска и забил фирменный гол. Но тренер недоволен… (видео)«Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Барри Тротц раздражен, что его команда расслабилась после пятидневного отпуска.НХЛ. «Анахайм» победил «Лос-Анджелес», «Ванкувер» уступил «Филадельфии» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утраДубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайбаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Колорадо» со счетом 2:1.«Торонто» обыграл «Каролину», забросив четыре безответных шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на домашнем льду уступила «Торонто» со счетом 0:4.Наместников забросил шайбу в ворота «Колорадо» (видео)Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников забросил шайбу в матче с «Колорадо».28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.Две передачи Панарина и шайба Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 5:1.«Виннипег» на выезде обыграл «Оттаву»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду проиграла «Виннипегу» со счетом 2:3.«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»«Питтсбург» с Малкиным проиграл на своем льду «Детройту»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Детройту» со счетом 2:5.Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Рейнджерс»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашмнгтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Рейнджерс».У кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальномУ кого есть желание уничтожить свой хоккей? Главные слова о самом актуальномАвторитетные подсказки о том, как относиться к словацкой критике «Слована», распродаже в «Медвешчаке» и непобедимому СКА.Клод Жюльен: Лига изменилась, в составе много молодежи, и она будет ошибатьсяГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3), который стал для него первым после возвращения в клуб.Не злите Трямкина! Русский богатырь от души машет кулаками в матче НХЛ (видео)Не злите Трямкина! Русский богатырь от души машет кулаками в матче НХЛ (видео)Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин всегда умел постоять за себя. И тут появился повод…Каролин Возняцки: Плишкова заслужила победу, постараюсь взять реванш в следующий раз18-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру на турнире Qatar Total Open в Дохе, на котором она дошла до финала, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.Вы видели, как Радулов вырубил конкурента Овечкина – финна Лайне? (видео)Вы видели, как Радулов вырубил конкурента Овечкина – финна Лайне? (видео)Форвард «Монреаля» Александр Радулов неаккуратно сыграл в центре площадки, что едва не привело к травме.Руссель, Стоун и Мразек - три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Луонго сравнялся с Белфором по матчам в НХЛ среди вратарейГолкипер «Флориды» Роберто Луонго помог команде одержать победу над «Лос-Анджелесом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Этот матч стал для 37-летнего канадца 963-м в НХЛ, что позволило ему сравняться с канадцем Эдом Белфором.Тэйвс набрал 600-е очко в НХЛКапитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:3). Это очко стало 600-м в карьере 28-летнего канадца в лиге.
Главные новости
Футбол
Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Кевин Кураньи: Надеюсь, сборная России сыграет удачно на домашнем чемпионате мира
Футбол
Хомич продлил с контракт с «Амкаром» на два года
Теннис
Павлюченкова поднялась на 22-ю строчку в рейтинге WTA
Хоккей
«Сибирь» объявила об отставке Скабелки
MMA
Федор Емельяненко: У меня не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом
Велотрек
Дмитриев стал первым в спринте на этапе Кубка мира в Кали
Хоккей
Гендиректор «Адмирала» арестован по делу о мошенничестве на два месяца
Баскетбол
Сборная «Запада» обыграла «Восток» в Матче звезд НБА
Хоккей
«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Колорадо», в активе Наместникова заброшенная шайба
все новости
Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Крис Осгуд
Крис Осгудвсе новости
Хенрик Лундквист
Хенрик Лундквиствсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости