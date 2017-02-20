Хомич продлил с контракт с «Амкаром» на два года

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич продлил контракт с пермским клубом на два года, сообщает пресс-служба команды.

32-летний футболист будет игроком «Амкара» до конца сезона-2018/19. Хомич выступает за «Амкар» с 2015 года, и за это время провел только два матча за пермский клуб.

- Я продлеваю свой контракт с «Амкаром» уже в третий раз и вновь делаю это с радостью. Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство «Амкара» за оказанное мне доверие. Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики, - сказал Хомич.

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