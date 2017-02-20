«Реал» включился в борьбу за Дембеле
Форвард «Селтика»
Мусса Дембеле привлекает внимание все большего числа ведущих европейских
клубов.
По данным The Mirror, еще одним претендентом на 20-летнего француза стал «Реал». Ранее к Дембеле стали присматриваться в «Челси», «Арсенале» и «Баварии».
Ожидается, что предстоящим летом за переход Дембеле потенциальному покупателю придется заплатить больше 30 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Селтик» отказался продать Дембеле в «Челси» за 35 миллионов фунтов.
Дембеле проводит первый сезон в «Селтике», а до этого играл три года в «Фулхэме». В нынешнем сезоне на счету Дембеле 27 голов во всех турнирах.
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